Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2022 ore 10 | 30

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)DEL 28 DICEMBREORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE RESIDUE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO IN CARREGGIATA ESTERNA CHE PERÒ CONGESTIONA LATRA LE USCITE PER LA CASILINA E LA NOMENTANA. TRAFFICO BLOCCATO SULLA TANGENZIALE TRA SALARIA E FLAMINIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST; CODE SU VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA E VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI SANTA PALOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE. INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN DIREZIONE. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO ...