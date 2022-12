Valentina Vignali | finita la sua storia con Lorenzo | “Non sempre le storie vanno bene”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), influencer e sportiva, ha concluso la sua relazione conOrlandi. Tuttavia, nonostante sia molto attiva sui social, la cestista non ha dato molti aggiornamenti su questa questione. Finisce unad’amore importantehanno iniziato la loro relazione nel 2019, infatti, i due convivevano già da tre anni e hanno L'articolo

Tag24

... in posa con il pancione e il parto social LE IMMAGINI DELLA SERATA 'Grande Fratello Vip', le emozioni della ventiquattresima puntata GUARDA GLI SCATTIe la lotta contro il tumore ...... in posa con il pancione e il parto social LE IMMAGINI DELLA SERATA 'Grande Fratello Vip', le emozioni della ventiquattresima puntata GUARDA GLI SCATTIe la lotta contro il tumore ... Valentina Vignali single: è finita con Lorenzo Orlandi Valentina Vignali single. E' finita tra l'influencer cestista Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi. Ad annunciare la rottura, dopo tre ...Valentina Vignali si è lasciata con il fidanzato Lorenzo Orlandi, lo ha rivelato con una serie di Instagram stories in cui ha ...