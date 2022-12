Agenzia ANSA

Resta la tensione sui titoli di Stato. Lotrae bund tedeschi a 10 anni ha concluso allargandosi a 212 punti. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,6%. . 28 dicembre 2022Lotrae Bund si attesta a +213,67 punti al termine delle negoziazioni. 28 - 12 - 2022 17:50 Spread Btp-Bund: si ferma a 212 punti - Economia Resta la tensione sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp e bund tedeschi a 10 anni ha concluso allargandosi a 212 punti. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,6%. (ANSA).