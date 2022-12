Sci alpino | prima manche pazzesca di Lara Gut-Behrami a Semmering Terza Marta Bassino | poi Federica Brignone

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Si è appena conclusa ladel secondo slalom gigante femminile della tappa austriaca die la classifica è guidata dalle “solite note”: davanti a tutte la svizzeraGut-, sostanzialmente perfetta in un gigante dal tracciato estremamente diretto e veloce che strizzava l’occhio ad atlete proprio con le sue caratteristiche. L’unica in grado di rimanere vicina all’elvetica è stata Mikaela Shiffrin. Irreale nel primo parziale, ha poi chiuso a soli 22 centesimi dal tempo di Gut, lasciando del tutto intatte le sue possibilità di fare doppietta ae di centrare la vittoria numero 79 in Coppa del Mondo.piazza provvisoria per, arrivata al traguardo con 81 centesimi di ritardo dalla ...

OA Sport

Mikaela Shiffrin ha vinto di prepotenza il primo dei due giganti femminili di Coppa del mondo in programma a Semmering (recupero di quello cancellato a Soelden). La statunitense è stata brava ad ...Archiviato il recupero del gigante di Soelden, la Coppa del mondo difemminile propone un nuovo appuntamento tra le porte larghe, ancora sulla pista austriaca di Semmering. Marta Bassino al via con il pettorale 3, così come nella gara di ieri chiusa con al ... Sci alpino, perché è stata squalificata Valerie Grenier: cosa è successo a Semmering e cosa cambia per Bassino e Brignone Domina Gut Behrami, Shiffrin staccata di 22 centesimi. La borgarina, a +0,81, punta a bissare il podio di ieri Marta Bassino “vede” il secondo podio in due giorni dopo la prima manche del gigante a ...I risultati e la classifica della prima manche della prova di gigante femminile del mercoledì a Semmering: comanda Gut-Behrami, bene Bassino e Brignone ...