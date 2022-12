Prestiti per andare in vacanza | aumento del 48% | chiesti in media 5675 euro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Al viaggio e allanessuno ci vuole rinunciare, anche a costo di contrarre un prestito per ottenere la liquidità necessaria. Una scelta figlia dei tempi, almeno in Lombardia, almeno secondo la ricerca di facile.it. Che nel 2022 ha constatato undel 48% di richieste diproprio per concedersi viaggi e vacanze. La ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

EuNews

... pari al 18% del totale, avrebbero chiestodai mille ai tremila euro al fine di completare i propri acquisti: tra regali, addobbi e cibii vari pranzi e cene delle festività....Garanzia dello Statoagevolati alle imprese con crediti incagliati Cantieri inesistenti, cessioni a catena e imprese fantasma: il dossier della Gdf con le frodi sui crediti fiscali del ... La corsa ai prestiti non spesi del Recovery Fund per finanziare l ... Per un Pierozzi che sta riuscendo a mettersi in mostra nella Reggina, ci sono altri viola che invece non hanno potuto godere della stessa sorte, in questo caso neanche di un'occasione ...Nel periodo settembre – novembre 2022, le richieste di prestiti personali compilate online per viaggi e vacanze è aumentata del 48% rispetto al medesimo intervallo temporale del 2021.