Pestato di botte | ora è in coma | gara di solidarietà a Fondi per aiutare la famiglia di Marco Pannone

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)– l gravissimo dramma che sta vivendo, 25 anni die i suoi familiari, non può lasciarci indifferenti. Dopo la vile aggressione subita a Londra la notte tra il 2 e il 3 dicembre scorso,attualmente è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital. La Pro Loco, accogliendo il suggerimento di tantissimi Fondani, ha deciso di promuovere una raccolta pubblica di denaro da inviare ai familiari del caroche sono con lui a Londra per contribuire alle tante spese da affrontare. La raccolta sarà trasparente e verrà puntualmente rendicontata con cura. Chi desidera condividere questa iniziativa può farlo utilizzando l’Iban intestato all’associazione Pro Loco...

Il Faro online

