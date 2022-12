Miretti ora fa la voce grossa | per lui pronta offerta da sogno

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Fabiopunta a diventare un simbolo della Juve e del calcio italiano, ma il suo talento ormai viene ammirato anche all’estero. Lanciare dei giovani campione non è mai stato un punto di forza della Juventus, soprattutto perché la Vecchia Signora ha sempre voluto inserire all’interno del proprio organico giocatori che potessero essere già considerati pronti per il grande salto di qualità. Chi però ha saputo far ricredere davvero tutti quanti è Fabio, con il centrocampista della Primavera che è diventato in brevissimo tempo uno dei giocatori essenziali per la mediana di Madama, con la sua intelligenza tattica che lo fa sembrare molto più esperto rispetto ai suoi diciannove anni. LaPresseNon deve dunque sorprendere il fatto che il giocatore sia diventato un punto di riferimento per Massimiliano Allegri, con il tecnico toscano che sta ...