Manchester United | la strategia per gennaio

Il Posticipo

In primis il, che è alla ricerca di un nuovo bomber dopo la separazione con Cristiano Ronaldo: i 'Red Devils' sono pronti a spendere sul mercato e Vlahovic potrebbe finire in cima ...Al Chelsea, oppure in uno tra Tottenham e, anche loro molto interessati al numero 2 interista. Nel frattempo i 'Red Devils' hanno blindato l'ex Milan Dalot, nei mesi scorsi ... Manchester United, è…mistero Betinho: per qualche ora un portoghese sconosciuto è nella rosa dei Red Devils! L'ex Fiorentina Dusan Vlahovic, come riportato da il Sun, è seguito con attenzione dal Manchester United. L'idea della squadra inglese però è quella di ...Inzaghi rischia di perdere uno dei suoi big nell'ormai imminente calciomercato invernale. Ecco tutti i dettagli ...