Giugliano | se n’è andato il maestro delle acconciature | addio a Mario D’Amore

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Non ce l’ha fatta, storico parrucchiere di. Figura amata e stimata in città, è morto a seguito di una crisi respiratoria a 87 anni. Dolore tra i commercianti di Corso Campano dove si trova il salone dal 1932, oggi gestito dal figlio Gerardo. Uno dei più antichi negozi della Terza città della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ManInTown

Ne fanno parte al momento, oltre a Sergio Locoratolo in qualità di coordinatore delle politiche culturali: Carlo e Lorenzo Masullo, Giuseppe Cantillo, Ciro Papparo, Dario, Matteo Palumbo, ...Inseguimento rocambolesco lungo le strade ain Campania. Sono le 2.18 quando i carabinieri della sezione radiomobile diincrociano un vettura in Via Pigna. È contromano. I militari fanno segno al conducente di accostare ma chi dall'altra parte stringe il volante non ne vuole sapere. Così, piede a tavoletta, ... Passato, presente e futuro di Arav secondo Mena Marano