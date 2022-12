Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio

ilmessaggero.it

Ricci è un'attrice italiana nata a Firenze il 29 marzo 1962, quindi ha attualmente 60 anni. È stata sposata con ...L'attriceRicci e il musicista Stefano Mainetti hanno deciso di separarsi dopo 19 anni di matrimonio. La notizia è stata ... Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati: l'addio dopo 19 anni di matrimonio We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati. La coppia, che da tempo non si faceva vedere insieme, si è detta addio dopo 19 anni di matrimonio. Insieme hanno una figlia, ...