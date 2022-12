Con Nissan Ariya massima sicurezza per guidatore e passeggeri

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –, il crossover coupè100% elettrico, ha superato i più rigorosi test di, dimostrandosi in grado di preservare efficacementee utenti della strada. Tale obiettivo contribuisce a raggiungere i target del piano a lungo termineAmbition 2030, per la mobilità del futuro per un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo. Nel Centro Tecnico di Atsugi, in Giappone, un team di ingegneri specializzati ha sottopostoa oltre 400 prove, riproducendo impatti frontali, laterali e posteriori e simulando l’impatto con pedoni. La tolleranza nei test è di appena un millesimo di secondo, come impongono le severe norme imposte dal marchio. Per valutare lapassiva, gli esperti misurano ...