Boxe | Guido Vianello torna sul ring | sfida a Jonnie Rice il 14 gennaio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Cambia l’avversario, ma non cambia il fatto chefarà il suo ritorno suistatunitensi il prossimo 142023. Il peso massimo romano, che inizialmente dovevare Stephen Shaw, se la vedrà invece conin quel di Verona (New York) in un evento targato Top Rank. Il record di(10v 1s), sorride all’italiano contro quello di(15v6s1p). SportFace.

