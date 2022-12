Ansia Vlahovic | quanto lo terrà fuori l’infortunio?

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dusanfa preoccupare la Juventus: il serbo, infortunato, rischia di non tornare in campo con la squadra a gennaio. Dopo il primo Mondiale della sua carriera, non andato certamente come avrebbe voluto, Dusanè tornato ad allenarsi alla Continassa. Il serbo è andato anche in gol in Qatar, ma non è stato titolare e la sua nazionale è stata eliminata ai gironi. Certo, il raggruppamento con Brasile, Svizzera e Camerun non era dei più semplici, ma alla vigilia in molti sbandieravano proprio la Serbia come possibile sorpresa della rassegna qatariota: i balcanici, però, hanno messo a segno un solo punto, pareggiando 3-3 contro gli africani. Adesso è tempo di pensare, di nuovo, alla sua Juventus. I bianconeri stessi avranno seguito con interesse il proprio bomber al Mondiale, vedendo come sia stato utilizzato col contagocce: dietro non c’era ...