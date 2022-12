Wanda Nara | gli auguri di Natale a Maxi Lopez | «Ti aspetto in Argentina il prossimo anno»

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ilporta con se tanti buoni propositi tra cui anche (magari), seppellire l’ascia di guerra con il proprio ex marito. È quello che ha voluto fareche ha videochiamatoper glie lo ha invitato inper il. La storia Instagramsta trascorrendo le vacanze natalizie in, dove tra programmi tv e progetti, è sempre più impegnata. Durante il giorno diha postato una storia in cui ha postato una videochiamata whatsapp con l’ex maritoche si trovava invece a Londra.ha scritto: «Buon, ti aspettiamo qui ...

Tuttosport

Mauro Icardi sempre più protagonista del gossip. Dopo la fine travagliata del matrimonio con, il giocatore sta facendo chiacchierare per via di un certo interesse mostrato nei confronti di Floppy Tesouro . I due, in comitiva, hanno trascorso una piacevole serata insieme in un noto ...Commenta per primo Sembra essere davvero finita la lunga e tormentata storia d'amore tra Mauro Icardi e. I due sono ormai separati e, nonostante vari tentativi di riappacificazione, stanno voltando pagina dal punto di vista sentimentale. All'inizio di novembre, l'argentina ha confermato di ... Wanda Nara, la telefonata a Maxi Lopez: «Il prossimo anno insieme». E Icardi da solo Il calciatore del Galatasaray non ha mai goduto della stima del suocero Andrés, che solo di recente si è riconciliato con la figlia ...Pronti a fare sul serio anche gli avvocati della coppia più discussa del momento, tra Wanda Nara ed Icard adesso è guerra ...