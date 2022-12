UeD | Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano | l' annuncio sui social

(Di martedì 27 dicembre 2022)hanno deciso di sposarsi. I due, dopo essersi conosciuti molti anni fa nel famoso programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, in cui si sono trovati e sono riusciti a durare nel tempo, hanno annunciato solo pochi giorni fa di essere diventati genitori della piccola Maria Vittoria. Inoltre, oggi hanno deciso di fare unpubblico nelle storie Instagram dei loro profili per aggiornare i loro tanti fan di questo periodo molto felice. E il modo in cuiha fatto la proposta alla sua compagna è apparso molto originale.e la proposta a: fan sorpresi e contenti per l'originalità del gesto Ormai si sa che il programma di Canale 5 ...

Tag24

L'ex corteggiatrice accetta di sposare il suo compagno: 'Come faccio a dirti di no'Riccardi oggi ha catturato l'attenzione di numerosi utenti della rete, per aver fatto sapere di aver ...Tutto è successo a ridosso di un periodo già magico di suo, ovvero il Natale, che tra l'altro è il periodo dell'anno preferito di. Forse proprio per questo l'ex tronista ha scelto di fare la ... Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi matrimonio proposta Uomini e ... Il romantico gesto dell'ex tronista dopo la nascita della figlia: ecco cosa ha fatto Di recente Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi una coppia nata nel ...Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi matrimonio proposta romantica con l'aiuto della figlia per gli ex protagonisti di Uomini e Donne ...