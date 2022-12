Pogba | Di Maria e Chiesa un ritorno al Max | la Juventus punta su di loro per la rimonta

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 dicembre 2022) Lacrede ancora nellaScudetto soprattutto con ildall’infortunio di, e la voglia di riscatto di DiLacrede ancora nellaScudetto soprattutto con ildall’infortunio di, e la voglia di riscatto di Di. Un trittico importante per Allegri per risolvere alcuni problemi legati al gioco. Ci vorrà tempo per rivedere in campo il francese, mentre per l’argentino c’è da capire come tornerà post Mondiale. L’esterno azzurro invece è pronto a per tornare protagonista. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.