Morta Clauda Arvati | il drammatico annuncio di Baglioni | tragedia in Rai

(Di martedì 27 dicembre 2022) The Voice Senior in lutto. Il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici perde una nota cantante: Claudia. A darne la drammatica notizia è stato Claudioche sui social ha scritto: "Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi". La cantante 62enne è stata infatti la storica corista di. La cantante, apprezzata vocalist di tanti concerti del cantautore romano e di altri big della musica leggera, èa Roma dopo una lunga malattia. Nata a Mantova il 14 novembre 1960, già a 8 anni Claudia frequentava la scuola di musica prendendo lezioni di canto, chitarra e basso. Più avanti nel tempo, ma sempre da giovanissima, Claudia ha girato l'Italia partecipando a serate di vario genere e a numerosi concorsi. Poi il trasferimento a Roma all'età di 17 anni. Ma solo dopo un ...

Cantante e corista dei più famosi artisti italiani, aveva 62 anni. «Ciao Clà, risuona la tua voce nel silenzio», l'ultimo saluto dei colleghi ...