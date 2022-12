Manovra | quattro giorni per approvarla  Le tappe e il testo blindato | cosa cambia?

Corriere della Sera

Aumenta l'assegno familiare per i nuclei cono più figli. REDDITO ALIMENTARE - Al via la sperimentazione del 'reddito alimentare' per chi è in povertà assoluta: lastanzia un fondo da ...... laconferma lo sgravio contributivo del 2% per i redditi inferiori a 35mila e innalza ... Cambia anche la rivalutazione automatica degli assegni : l'indicizzazione è piena fino avolte ... Manovra, 4 giorni per approvare il testo blindato: tutte le tappe Il Senato ha una manciata di giorni di tempo per approvare la Manovra della Legge di Bilancio, già votata dalla Camera alla Vigilia di Natale.Il testo della manovra da 35 miliardi (21 articoli per un totale di 488 pagine) è stato trasmesso a Palazzo Madama per l’avvio della sessione Bilancio. Entro venerdì l’approvazione in aula ...