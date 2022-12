Inter | ancora in stallo il rinnovo di Skriniar | le ultime

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’e Milannon hanno trovatol’intesa per ildi contratto Non si è conclusala partita tra l’e Milanper ildi contratto del difensore slovacco. La dirigenza nerazzurra sta aspettando da tempo una risposta dal calciatore slovacco che senzalascerà Milano da parametro zero avendo il contratto in scadenza a giugno. “Aspetta una risposta da, da mesi sospeso fra la corte del Paris Saint Germain e la proposta didei nerazzurri. Entro metà gennaio lo slovacco che il club ha motivato anche con la fascia da capitano dovrà sciogliere l’enigma e comunicare se disposto ad accettare l’offerta da 6,5 milioni presentata da ...

Eurosport IT

Tra alti e bassi, colpi di genio e colpi di scena, il Milan èlì: secondo in campionato - ... averlo a Riad, in Supercoppa italiana, contro l'. Data della partita: mercoledì 18 gennaio. Per ...... sarebbe perfetto sia al posto dello spagnolo, che di Milinkovic - Savic,in dubbio se ...: Inzaghi è pronto alla rimonta scudetto, che però deve prendere una svolta sin dalle prime partite,... CALCIOMERCATO - Lautaro giura amore all'Inter: "Voglio restare ... Mike Maignan si sottoporrà a nuovi controlli al polpaccio infortunato dopo l'Epifania. I tifosi rossoneri sperano che il portiere francese riesca ad essere in campo il 18 gennaio ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...