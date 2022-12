Guendalina Tavassi svela “l’inghippo” | Antonella preferita? Ecco perché è successo

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 27 dicembre 2022)Fiordelisi è ladel pubblico del Grande Fratello Vip per merito di un “barbatrucco”?hato cosa sarebbe, scagliandosi contro la ex di Lenticchio.al GF Vip:per quale motivo Secondo il pubblico social,Fiordelisi avrebbe vinto per merito dei BOT. In realtà, basta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.