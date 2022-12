Donatella Bianchi è la candidata del M5S alla Regione Lazio | l’annuncio di Conte

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma – E’ladel Movimento cinque stelle. Lo annuncia Giuseppea ‘Avvenire’: “Incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050?. “NelD’Amato è stato il punto di caduta del Pd dopo una guerra interna tra correnti e capibastone. Noi avevamo fatto delle richieste programmatiche, loro il giorno dopo ci hanno risposto con il diktat su un nome senza neppure accettare una discussione sui temi. Mentre la nostra, come avevo promesso, va oltre gli schieramenti“, ...

Agenzia ANSA

Il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte hanno ricevuto il Sì che attendevano: quello dell'ex presidente Wwf, che sarà la candidata presidente del M5s alla Regione Lazio. Ad annunciarlo è stato oggi lo stesso leader del cinque stelle, ed ex premier, in un'intervista al quotidiano Avvenire. ...Alla fine la scelta è ricaduta su, presentatrice di Linea blu, programma di Rai uno dalla chiara impronta ambientalista. E infatti, giornalista spezzina, annovera nel suo ... Lazio, Conte candida Donatella Bianchi: 'Incarna i valori M5s' “Donatella Bianchi è la candidata che il Movimento 5 Stelle, insieme alle altre forze politiche e civiche che hanno accettato di correre con noi, proporrà ai cittadini del Lazio per mettere a terra un ...Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Donatella Bianchi è la candidata che il Movimento 5 Stelle, insieme alle altre forze politiche e civiche che hanno accettato di correre con noi, proporrà ai ...