Deadpool 3 | Hugh Jackman | Nel film Wolverine e Deadpool si odiano

(Di martedì 27 dicembre 2022)ha fatto chiarezza sulla relazione train3 anticipando che sarà piuttosto turbolenta. La complicata relazione travirerà verso l'odio nell'imminente3, secondo. L'attore ha recentemente fatto un'apparizione nel podcast Empireanticipando alcuni dettagli sulla relazione tra i due mutanti, scherzando sul fatto che il suo Logan vorrà prendere a pugni in testa lo Wade Wilson di Ryan Reynolds. "Come la classifico?"ha detto quando gli è stato chiesto di commentare la dinamica tra i personaggi. "Se dieci è essere molto vicini, ...

InserireJackman nel terzo film dinon è stato difficile, considerando che Disney ha assorbito la 20th Century Fox nel 2019. Per questo, i Marvel Studios hanno ripreso il controllo ...3, l'annuncio del ritorno diJackman ha creato un hype intorno al film davvero incredibile, ma cosa ne dice ... Deadpool 3: Hugh Jackman svela la timeline del film Deadpool 3 vedrà il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine e secondo l'attore non sarà un rapporto semplice quello con Wade Wilson.In vista del terzo film di Deadpool, Hugh Jackman ha chiarito in che modo il suo personaggio sarà coinvolto e qual è la cronologia esatta che seguirà il film.