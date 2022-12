Comune di Biassono | Concorso per 2 Amministrativi Contabili

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile. Il Personale selezionato sarà assegnato ai settori finanziario e patrimonio. Bando diSi rende noto che é indettopubblico per l'assunzione di due istruttori direttivi amministrativo-contabile - settore finanziario e settore patrimonio. Requisiti ed Invio della Domanda Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www..org Sezione Concorsi. ...