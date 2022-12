Calciomercato.com

... Brighton e Villarreal senza vincere: l'unico successo è arrivato contro il. Già ... Leggi i commenti: tutte le notizie 24 dicembre 2022A seguire c'è il, con il proprietario Boehly che non ha mai nascosto di volerlo nei suoi ... Leggi i commenti: tutte le notizie 21 dicembre - 09:20 CM Scommesse: il Chelsea in un terno da 8,94 volte la posta In queste settimane il Chelsea ha lavorato in gran segreto per Benoît Badiashile. I Blues hanno portato avanti i contatti con il Monaco per il difensore centrale classe 2001 e in questi giorni hanno p ...Il Chelsea che si presenta all'appuntamento con il Bournemouth è una squadra che è stata capace di conquistare soltanto due punti nelle precedenti cinque giornate di Premier League. I " Blues " in que ...