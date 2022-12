Beatrice Valli | ancora problemi in gravidanza | “Il medico mi ha messo a riposo”

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 27 dicembre 2022)è incinta per la quarta volta e non manca mai di aggiornare i suoi follower sull’andamento delle sue giornate. L’influencer avrà un’altra femmina, la terza, dal marito Marco Fantini (lei ha anche un maschio, Alessandro, avuto da una precedente relazione), ma non harivelato quale sia il nome scelto per la bambina. A differenza del passato, però, questale sta dando più difficoltà del previsto, al punto tale da spingerla a restare a Milano in occasione di queste festività natalizie. Come tutte le partorienti, ance lei è costantemente monitorata dal suo ginecologo, che qualche settimana fa aveva riscontrato che la placenta fosse troppo bassa, invitandola quindi a non fare sforzi eccessivi. News"La ...