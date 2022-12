App Immuni | stop dal 31 dicembre | il governo dismette la piattaforma di tracciamento per il Covid

(Di martedì 27 dicembre 2022) ... infine, non sarà più utilizzabile per acquisire le certificazioni verdi- 19, per le quali si potrà usare App Io, Fascicolo sanitario elettronico oppure direttamente sul sito www.dgc.gov.it.

Adnkronos

va in pensione. Dal 31 dicembre, la Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta Covid - 19 e la relativa applicazione verrà dismessa . La decisione è stata comunicata ...Da sabato 'sarà dismessa la Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta Covid - 19 e la relativa applicazione'. Lo ha comunicato il ministero della Salute in una nota Covid, addio App Immuni: stop dal 31 dicembre App Immuni addio. Dal 31 dicembre i cittadini diranno addio all'app che ha caratterizzatoil periodo della pandemia. Verrà infatti dismessa la Piattaforma unica nazionale per la ...Dal 31 dicembre, come comunicato dal ministero della Salute, non ci sarà più l’app Immuni, l’applicazione lanciata nel giugno del 2020 per allertare le persone entrate in contatto con altre risultate ...