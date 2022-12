Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 dicembre 2022)DEL 26 DICEMBREORE 11:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLASU TUTTA LAINVECE LA VIABILITA’ SI PRESENTA SCORREVOLE E REGOLARE ANCHE SULLE MAGGIORI CONSOLARI EXTRAURBANE IN USCITA DALLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE Da segnalare solo UN INCIDENTE che PROVOCA DISAGI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA 24 MAGGIO SIAMO NEL COMUNE DI FRASCATI NELLA CAPITALE COME SEMPRE NEI FESTIVI, RICORDIAMO CHE VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE CON DEVIAZIONE PER ALCUNE LINEE BUS DI ZONA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO NELLA GIORNATA DI OGGI è attivo il NORMALE SERVIZIO FESTIVO DIURNO E NOTTURNO PER GLI EVENTI DI OGGI PRESTARE ATTENZIONE PER CHI è IN VISITA NEI COMUNI DI ARTENA ISOLA LIRI E FONDI Sono ATTIVE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ...