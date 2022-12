Traffico Roma del 26-12-2022 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana remondi pocosulla principale rete viaria della capitare qualche problema lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare dove per un incidente ci sono all’altezza dello svincolo di Casal del Marmo ricordiamo che è chiusa via della Magliana nei pressi di Ponte Galeria Dopo un incidente e per la presenza di olio lungo la sede stradale domani cominceranno i lavori di ripavimentazione ricordiamo inoltre che via della Magliana è chiusa anche tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne possibili quindi i rallentamenti ed è momentaneamente chiusa per accertamenti tecnici via Flaminia tra via Guido Reni e via Done rallentamenti su via del Muro Torto nelle due direzioni sul lungotevere tra ponte Palatino e Ponte Regina Margherita in direzione del ponte Flaminio e ...