Meloni è una signora Così Bruno Vespa risponde a Dagospia

(Di lunedì 26 dicembre 2022) "La notizia è sbagliata, Giorgiaè una". Con queste paroleha replicato all'articolo pubblicato il 4 ottobre sul sito di(e rilanciato nelle ultime ore) in cui veniva ricostruita una cena avvenuta a casa dia metà settembre. Nell'articolo disi dice che, nel corso della cena, il premieravrebbe scambiato un tastevin per un posacenere...con tanto di imbarazzo da parte del padrone di casa. A quanto pare, invece, la ricostruzione non correbbe al vero., infatti, ha replicatoall'articolo di: "Caro Roberto, approfitto del rilancio di ieri di un Dagoreport del 4 ottobre ...

Bruno Vespa, "Meloni una signora": la dura replica a Dagospia Roma, 26 dic. (Adnkronos) - "Fratelli d Italia e il centrodestra approveranno la legge di Bilancio nei tempi previsti. Nonostante la difficile situazione che abbiamo trovato, il poco tempo e ...