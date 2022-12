Le più belle canzoni di Anna Oxa | da Un’Emozione Da Poco a Senza Pietà

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Nelle piùdiOxa c’è una parte fondamentale della storia della musica italiana. Dotata di una voce inconfondibile e una straordinaria abilità da performer,Oxa è oggi una lezione di stile per molti artisti contemporanei. Campionessa nelle ballate e nelle esplosioni pop, ancora oggi le suerappresentano uno dei punti più alti della discografia italiana.Da(1978) Con la partecipazione al Festival di Sanremo 1978,Dadiventa una lezione di stile.Oxa si presenta all’Ariston con un look punk studiato per lei da Ivan Cattaneo e un brano potentissimo scritto da Ivano Fossati e composto da Guido Guglielminetti. Il resto è storia. ...