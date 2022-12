‘Il cavaliere senz’ombra’ di Raffaele Olivieri | il viaggio di un nobiluomo nel Medioevo francese

Leggi su 900letterario

Ilsenz'ombra è il nuovo libro diedito Guida Editore. Protagonista è Gualtiero, un nobile rampollo di un'antica casata, figlio di unappartenente all'Ordine dei Templari. La trama si svolge in Francia, nel 1295; per Gualtiero la figura del padre è un alto modello da seguire e emulare, seppur dentro di sé non sgorghi il sacro fuoco del cavalierato e della temerarità. Quella di Gualtiero è un'anima malinconica, letteraria, ingabbiata fra spade e armature; la delicatezza dell'anima del giovane si scontra con la concretezza e l'austerità del carattere del padre.