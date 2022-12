Il Benevento ripiomba nell’incubo | il 2022 si chiude con l’ennesima sconfitta

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiI segnali c’era tutti e sono stati ignorati. Le prestazioni con Cittadella e Modena non potevano essere un caso, ma se in quelle circostanze ilera riuscito a salvare almeno la pelle, portando a casa quattro punti, i timori sono stati confermati col Perugia. Contro quello che era il fanalino di coda del campionato, la Strega è riuscita a ottenere la settimastagionale. Un ko che cancella quanto di buono era stato fatto da Cannavaro, riaprendo una crisi archiviata probabilmente troppo in fretta. Un passo indietro evidente da parte di una squadra incapace di mostrare un briciolo di reazione davanti ai propri tifosi. Probabilmente l’ultima “recita” per diversi interpreti, perché il mercato bussa alle porte. Avanti con l’albero di Natale per Cannavaro che presenta le novità Veseli, terzino destro, e La Gumina, ...

