Corriere dello Sport

Uno scambio di battute velenoso, poi la provocazione e la rissa sfiorata. Quello scoppiato durante i Mondiali tra l'australiano Jason Cummings e l'attaccante francese del Milan Olivier Giroud è stato ...Questo sì che sarebbe un'. Belen ha spento la polemica con un chiaro: 'Guarda che nessuno ha mai vietato niente'. Il bel gesto di Giroud per far pace con Cummings dopo la rissa ai Mondiali: “Mi ha spedito una cosa…” Nei giorni scorsi sui social è comparso Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordalisi, che ha mostrato il momento esatto in cui ha fatto coprire il tatuaggio che aveva dedicato proprio ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...