Francesca Paiardi | cameriera e star di OnlyFans | «Guadagno cifre folli | non lascio la pizzeria perché resto umile»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La sua è una storia come se ne sentono tante. Da normale lavoratrice a content creator su, la piattaforma online che permette di vendere foto o video hot., nonostante la grande concorrenza, racconta di avere dei guadagni ben oltre l’immaginabile: «È assurda la quantità di denaro che si può ottenere con, anche troppa», ha detto al Giornale di Brescia. Chi è, 28enne, era unainprima di aprirsi un profilo su. «Ho aperto il canale a dicembre del 2020. È tutto nato come un gioco, una prova. Alcune mie amiche erano già iscritte e mi dissero che secondo loro anche io avrei potuto avere successo. Ero molto ...

ilgazzettino.it

Ero una suora, ora penso a un porno' Mandy Rose, la wrestler italoamericana vende le sue foto hot online: la WWE la licenzia Chi è, 28enne, era una cameriera in ...Ero una suora, ora penso a un porno' Mandy Rose, la wrestler italoamericana vende le sue foto hot online: la WWE la licenzia Chi è, 28enne, era una cameriera in ... Francesca Paiardi, da cameriera full-time a OnlyFans: «Guadagno cifre folli, ma la pizzeria non la lascio perc La sua è una storia come se ne sentono tante. Da normale lavoratrice a content creator su OnlyFans, la piattaforma online che permette di vendere foto o video hot. Francesca ...La sua è una storia come se ne sentono tante. Da normale lavoratrice a content creator su OnlyFans, la piattaforma online che permette di vendere foto o video hot. Francesca ...