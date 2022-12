19esima giornata Serie B 2022 2023 | il punto

Sky Sport

... posticipo dell. Il match, in programma dalle ore 20.30, chiuderà il girone di ritorno. Il match sarà diretto da Mariani davanti a quasi 50mila spettatori. TABELLINO BARI (4 - 3 - 2 -...13 Non c'è solo la Premier League in questo lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. La Serie B ha in programma tutta la, a partire dalla gara di cartello che si è disputata dalle 12:30 tra Brescia (appena arrivato Aglietti in panchina) e Palermo , a metà classifica ma con una nobile tradizione anche in ... Serie B, risultati 19^ giornata: vincono Reggina e Cagliari Serie B, diciannovesima giornata: risultati, classifica e tutti gli highlights video. Tutti i risultati dell'ultima .... In campo scendono tutte e venti le squadre cadette . Si parte con Brescia - Pal ...Cagliari-Cosenza 2-0, voci Pisacane (“Contento dei complimenti di Ranieri”) e Viali (“Ce la siamo giocata alla pari”) - picenotime.it - IT ...