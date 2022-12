“Viviamo in un mondo complicato” | speciali auguri di Natale di De Laurentiis FOTO

(Di domenica 25 dicembre 2022) È unsereno in casa Napoli, con la squadra di Luciano Spalletti che può festeggiare una prima parte di stagione di altissimo livello. Primo posto in campionato con un buon vantaggio sulle dirette inseguitrici, da non dimenticare poi la qualificazione da prima del girone agli ottavi di finale di Champions League. Difficile chiedere di meglio alla squadra azzurra. Ad esserne consapevole è anche il presidente del club azzurro, Aurelio De, che, come di consueto su Twitter, ha voluto fare i suoi personalidia tutti i tifosi del Napoli sparsi nel: Getty – DeNapolidi, lo speciale messaggio del presidente del Napoli Aurelio DeEcco ...

AreaNapoli.it

...impedisce di fidarci degli altri Come coltivare un clima di fiducia nell'ambiente in cui... Il Signore chiama ed invia dei collaboratori sulle strade del: le nostre relazioni raccontano ..., in uno strano nuovo, come recita il titolo di un libro uscito di recente negli Stati Uniti (Strange New World: How Thinkers and Activists Ridefined Identity and Sparked the Sexual ... De Laurentiis: ''Buon Natale a tutti. Viviamo in un mondo complicato ... Attraverso il proprio profilo Twitter, il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto fare gli auguri di Buon Natale a tutto il mondo Napoli.Il sindaco riconosce la durezza del momento: «Guerra e crisi energetica stanno cambiando le nostre abitudini. Il Comune ha pensato soprattutto ai bambini» ...