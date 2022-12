Il Reddito di cittadinanza sarà tolto agli “occupabili” Ma i criteri fissati dal Governo non hanno senso

Leggi su tpi

(Di domenica 25 dicembre 2022) «Per chi è in grado di lavorare la soluzione non è ildi, ma il lavoro», sostiene Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio e i suoi alleati della Lega e di Forza Italia lo vanno ripetendo da mesi: lo Stato – dicono – deve aiutare solo chi non è nelle condizioni di lavorare; tutti gli altri nondiritto ad alcun sussidio, devono semplicemente cercarsi un’occupazione. Facile, no? E così nella manovra finanziaria, ispirata da questo vento nuovo anti-“divanisti”, è previsto che, dopo un periodo transitorio di sette mesi (in origine dovevano essere otto), dal primo agosto 2023 il Rdc spetterà solo“in”, mentre gli altri – cioè i poveri “” – dovranno arrangiarsi senza l’assegno dello Stato. La domanda, a questo punto, è: come si distingue ...