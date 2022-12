Il gagliardetto del Catanzaro | “Sanguinis effusione”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ildelnella stagione 1959-1960 I giallorossi catanzaresi affrontarono la stagione 1959 – 1960, disputata nella serie cadetta, sulle ali dell’entusiasmo suscitato, nel corso della stagione precedente dalla vittoria del campionato di serie C. Chiaramente le ambizioni non erano tali da poter ambire alla Serie A anche perché davanti a sé aveva squadre ben più attrezzate come il Torino che aveva, a differenza del, fatto il passo indietro approdando tra i cadetti. A quell’epoca i gagliardetti delerano, in foggia, abbastanza similari tra di loro. Provvisti di passanti avevano dei pendagli ed un corda davvero curata costituita da filo metallico. Sulera riportata la denominazione societaria nonché, in talune circostanze l’annata, preferita, ...