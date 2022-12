Guerra religiosa in ucraina? Il punto del generale Jean

Leggi su formiche

(Di domenica 25 dicembre 2022) Pochi ucraini (10%) e russi (5%) partecipano regolarmente alle funzioni religiose, anche se, per i primi, la percentuale risulta in netto aumento. Molti cercano nella religione conforto per le sofferenze e i pericoli della. Invece, la massa – oltre il 70% – di entrambi i popoli ritiene che l’Ortodossia costituisca una componente essenziale della loro identità nazionale. Come avveniva nella Bisanzio imperiale, esiste uno stretto legame fra le Chiese Ortodosse e le istituzioni statali, spesso estese al potere politico. Tale fatto è particolarmente evidente in Russia. Kirill, il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, ha sostenuto l’aggressione di Putin all’, attribuendole quasi la dignità di una crociata contro i valori perversi del modernismo, del liberismo e del consumismo. Non solo ha condonato tutti i peccati (anche gli stupri?) ai ...