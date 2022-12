Don Bruno Maggioni a The Voice Senior | sarà concorrente di Antonella Clerici su Rai Uno

(Di domenica 25 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dontra i concorrenti di The. Il programma che partirà da venerdì 13 gennaio su Rai Uno con la conduzione di. Porterà la sua passione per il canto di nuovo in televisione. Dona TheL’indiscrezione arriva da Casargo in Valsassina, dove don ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

Zappi. Via Remo Tosi, Giardino degli Angeli Presepe in terracotta policroma con figure a ... Presepi nelle frazioni Poggio Piccolo Presepe artistico appartenente aLuciano Sarti. Osteria ......31 - LOST IN SPACE - PERDUTI NELLO SPAZIO 02:02 - NO SMOKING 04:22 - CIAKNEWS 04:26 - MONSIEUR HULOT NEL CAOS DEL TRAFFICO 05:58 -LUCA - VIAGGI DA DIO TV8 19:00 -Barbieri - 4 Hotel Alto ... Don Bruno Maggioni a The Voice Senior: sarà concorrente di ... Un aiuto concreto per la rinascita dell'Oratorio San Filippo Neri di Marino, operato dal neo parroco della Basilica di San Barnaba don Faustino Cancel, è ...Disney+ ha diffuso il trailer e la key art di Encanto at the Hollywood Bowl, una magica esperienza che trasforma l’evento dal vivo in un film, con una speciale introduzione di Lin-Manuel Miranda. Il n ...