Coldiretti | boom di prodotti mafia style all' estero Ne parla anche il Guardian

Lo denuncianoe Filiera Italia che hanno mostrato l'inquietante 'collezione' dei più scandalosi prodotti venduti nel mondo con nomi che richiamano la malavita organizzataSu internet - continua la- è poi possibile acquistare il libro di ricette 'The mafia cookbook' o comprare caramelle sul portale www.candymafia.com. Una galleria degli orrori che colpisce ... Coldiretti: l'inquietante boom prodotti mafia style all'estero Dal whiskey "Cosa nostra" in bottiglia a forma di mitra a tamburo al caffè mafiozzo venduto in Bulgaria. I danni d'immagine per il made in Italy e denucia di Coldiretti e Filiera Italia ...Inquietante «collezione» dei più scandalosi prodotti agroalimentari venduti nel mondo con nomi che richiamano gli episodi, i personaggi e le forme di malavita organizzata ...