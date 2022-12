Sicurezza stradale | arriva il decreto salva-pedoni

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il governo vara un piano straordinario per arginare la strage deisulle strade italiane. Lo fa stanziando 13,5 milioni di euro per 14 grandi città: Roma, Milano, Torino, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Messina e Catania. Solo in questi comuni, stando agli ultimi dati Istat relativi al 2021, ci sono stati 86morti in incidenti, mentre altri 5.766 sono rimasti feriti. Il ministro Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) ha firmato ildopo un vertice sullacon i colleghi Matteo Piantedosi (Interno) e Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito) e il capo della Polizia Lamberto Giannini. Il dicastero guidato dal leader della Lega fa sapere che «le risorse sono finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di interventi ...