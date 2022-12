Sci alpino | Sophie Mathiou si è operata Confermata la rottura del legamento crociato

(Di sabato 24 dicembre 2022) La prima diagnosi comunicata dalla FISI purtroppo è stata, mettendo di fatto la parola fine alla stagione 2022-2023 didelanteriore e del menisco mediale del ginocchio sinistro per la giovane sciatrice azzurra, infortunatasi in seguito ad una caduta durante lo slalom FIS andato in scena mercoledì scorso a Kronplatz. La campionessa del mondo juniores di slalom speciale 2021 ha reso noto sui social di essersi giàa Torino e a questo punto dovrà recuperare dal primo vero grave infortunio della carriera con l’obiettivo di provare a ritagliarsi un posto in Coppa del Mondo a partire dal prossimo inverno. “Non pensavo mi potesse mai succedere, eppure sono qui. L’operazione è andata al meglio e ora sono pronta a ...

