(Di sabato 24 dicembre 2022) Glidurante la manifestazione di protesta dopo l’attentato in cui sono stati uccisi tre immigrati. Auto ribaltate e bidoni dati alle fiamme in strada.

Francia: manifestazione comunità curda a, tafferugli con polizia Incidentipolizia francese e manifestanti curdi si registrano vicino a Place de la Republique, a, all'indomani dell'attacco contro un centro culturale curdo ...... Parigi, tra curdi e polizia ancora scontri. Il killer interrogato: «Ho ucciso per razzismo» Parigi, le proteste violente nel giorno della Vigili di Natale dopo che si è consumata una strage nel cuore della città.A Parigi non si placa la protesta dei curdi dopo la strage compiuta da un ferroviere francese in pensione (un estremista di destra che ha anche confessato il movente razziale). In Place de la Républiq ...