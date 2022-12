Mario Draghi | tre cose importanti che ha detto a Natale

(Di sabato 24 dicembre 2022) La nuova leader Giorgia Meloni, la guerra in Ucraina, l'importanza della coesione politica: l'intervista a, che oggi vuole, soprattutto, fare il nonno

Corriere della Sera

Cosìin un'intervista al Corriere della Sera. Fuori da Palazzo Chigi l'ex premier sta sperimentando, dice, "un po' di tempo libero. Faccio il nonno, ho quattro nipoti. E mi godo il ...'Sarei rimasto volentieri per completare il lavoro, se mi fosse stato consentito'. Cosìin un'intervista al Corriere della Sera. Fuori da Palazzo Chigi l'ex premier sta sperimentando, dice, 'un po' di tempo libero. Faccio il nonno, ho quattro nipoti. E mi godo il diritto dei ... Draghi: «L’Italia ha dimostrato di farcela. Serve coesione e dialogo» La nuova leader Giorgia Meloni, la guerra in Ucraina, l'importanza della coesione politica: l'intervista a Mario Draghi, che oggi vuole, soprattutto, fare il nonno ...L'ex premier parla in una nuova intervista della sua vita dopo la fine dell'esperienza da Presidente del Consiglio italiano.