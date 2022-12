GFVip | flirt in corso tra Luca Onestini e Oriana Marzoli? Le teorie dei telespettatori

DailyNews 24

, Andrea Maestrelli sulla rottura con Nicole Murgia La sua entrata è avvenuta all'insegna dell'... con cui Andrea Maestrelli aveva avuto un breveestivo. Già la vippona, il cui ingresso ...Poi la frecciatina a Belen Gf Vip, la battuta hot di Wilma e il disagio di Daniele: cosa chiede per una notte di sesso Iltra Edoardo e Micol Dopo i primi baci alla luce del sole, Edoardo e ... GFVip, flirt in corso tra Luca Onestini e Oriana Marzoli Le teorie dei ... Parole che fanno discutere quelle pronunciate da Dana Saber all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è una delle ...Il vippone ha raccontato agli altri concorrenti nella casa i motivi per cui ha interrotto ogni rapporto con Nicole Murgia. Ecco cosa ha detto.