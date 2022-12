A Bola | “Mourinho dice no al Portogallo | resta alla Roma”

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’allenatore dellaJosèha detto noNazionale portoghese e non sarà il prossimo Ct lusitano. Lo scrive nell’edizione mattutina A. Per il futuro della panchina che fu di Fernando Santos, il quotidiano si sofferma su due piste straniere, come fece l’ex leader del FPF, Gilberto Madaíl, quando, nel 2003, scelse Scolari. La prima è legata a Zinedine Zidane, la seconda a Luis Enrique. Una cosa è certa:non sarà Ct, almeno per il momento. SportFace.

CalcioNapoli24

, qualche giorno fa, scriveva di un incontro in programma il 26 dicembre a Roma tra l'... per preparare il ritorno della Serie A, in programma per il 4 gennaio, ma Joséresta in ...Per quanto riguarda il Portogallo, secondo quanto scrive A, il 26 dicembreincontrerà a Roma il presidente della Federcalcio portoghese, Fernando Gomes. In quell'occasione, all'... A Bola insiste, Mourinho ct del Portogallo: previsto un incontro tra l ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Portogallo insiste per José Mourinho e A Bola di oggi ci fornisce ulteriori aggiornamenti. Oggi termina il ritiro ad Albufeira della Roma ...