Il Post

Stamattina - secondo Le Parisien - undi 69 anni hacontro diverse persone nel centro culturale curdo Ahmet - Kaya, al numero 16 di rue d'Enghien, nel 10° arrondissement della capitale ...L'che haè di nazionalità francese e ha 69 anni: anche lui ferito, è stato portato in ospedale. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per "assassinio, omicidio volontario e violenze ... Un uomo ha sparato contro diverse persone a Parigi, uccidendone almeno tre Scene di panico a Parigi, dove stamattina un uomo ha aperto il fuoco in un centro culturale curdo: due morti e quattro feriti è il primo bilancio. Due dei feriti sono in condizioni ...Sparatoria nel cuore di Parigi, un uomo di 69 anni è stato fermato dalla polizia: il primo bilancio è di 2 morti e 4 feriti ...