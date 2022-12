Precisazioni sull’assegno unico a gennaio 2023 | tra ISEE ed importo minimo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ci sono alcuni concetti che vanno assolutamente chiariti a proposito dell’assegnoin vista del, soprattutto per coloro che hanno ricevuto il contributo nell’ultimo anno dopo aver presentato il proprio. Rispetto a quanto precisato la scorsa settimana con un altro articolo, effettivamente abbiamo ulteriori spunti di analisi che non vanno tralasciati, in modo che tutti approccino il nuovo anno senza sorprese impreviste. Insomma, annotiamo un paio di dettagli, in modo da essere sul pezzo per ricevere la quota che in realtà ci aspetta attraverso l’agevolazione in questione. Chiariamo aspetti: attenzione alla questioneedSostanzialmente, tutti ...