My Ami Buggy | la mini-Citroen si rinnova

AlVolante

Un anno fa, Citroën aveva presentato il quadricicloin versionee solo sei mesi dopo, il produttore ha realmente realizzato 50con un prezzo di 9.790 euro, venduti in solo 18 minuti. La casa francese, quindi, si è ritrovata con alcuni appassionati delusi per non esser riusciti ad acquistarne una e in questi ultimi ...Nel 2023 arriverà una nuova edizione speciale del quadriciclo My, che sarà proposta in 1.000 esemplari. Lo scorso 21 giugno 2022 i 50 esemplari della versione speciale del quadriciclo elettrico Citroënsono stati venduti in appena 19 minuti. Forte di ... Citroën Ami: una nuova serie speciale per la Buggy Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Una nuova serie di 1.000 "My Ami Buggies" sarà disponibile dalla fine del primo trimestre del 2023. Buone notizie per tutti coloro che non hanno avuto il tempo di acquistare la prima edizione della se ...